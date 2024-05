Fluminense marca no fim, vence e sai do Z-4 no Brasileiro Feminino

Vitória do Tricolor! No Estádio Ulrico Mursa, no litoral paulista, o Fluminense visitou o Santos e derrotou o adversário pelo placar de 1 a 0. Com o triunfo, o time carioca saiu da zona de rebaixamento do Brasileiro Feminino, ultrapassando a própria equipe paulista, e subiu para o 11º lugar na tabela geral.

No primeiro tempo, ambos os clubes encontraram muita dificuldade em criar chances claras de gol. A melhor oportunidade saiu nos pés de Carol Baiana, do Santos, que quase completou um cruzamento da direita da ponta Maria Alves. Logo depois, a volante Suzane Pires arriscou de longe e a goleira Amanda Coimbra fez boa defesa. Já na etapa final, o confronto ficou ainda mais truncado e as equipes não conseguiram concluir suas jogadas em finalizações. Nos acréscimos, a jovem Mileninha aproveitou uma bola sobrada na área e abriu o placar para o Fluminense. https://twitter.com/FluminenseFCFem/status/1786218281054949730