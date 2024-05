Flamengo vence clássico e sobe para nono no Brasileiro

Em partida válida pela oitava rodada do Brasileiro Feminino, o Flamengo derrotou o Botafogo por 3 a 2 no clássico carioca e conquistou sua terceira vitória na competição. Com o resultado, a equipe rubro-negra subiu para a nona colocação na classificação geral. Em Contagem, América Mineiro e Red Bull Bragantino ficaram no empate em 1 a 1.

As autoras dos gols do Mengão foram Fabi Simões, Gisseli e Jucinara, enquanto Gabi Itacaré e Kélen descontaram para o Fogão. O triunfo foi o segundo consecutivo do Flamengo no Brasileiro, que havia goleado o Santos por 7 a 0 na última rodada. Seu próximo compromisso será contra o América-MG, na próxima segunda-feira (6), às 21h. O Botafogo, por sua vez, estacionou no 11º lugar e jogará novamente também na segunda, às 16h30, contra o Corinthians. Sobre a partida Logo aos seis minutos, o Botafogo abriu o placar no Luso-Brasileiro. A centroavante Gabi Itacaré largou em velocidade, chutou cruzado de frente com a goleira Karol Alves e marcou. O Flamengo respondeu pouco tempo depois. A lateral-esquerda Jucinara acertou uma linda cobrança de falta e deixou tudo igual. Na sequência, aos 27 minutos, Jucinara cruzou da esquerda e a ponta Gisseli cabeceou sozinha para virar a partida. Já nos acréscimos, a ponta Fabi Simões bateu forte e ampliou para 3 a 1.