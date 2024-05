Duda e Ana Patrícia vencem duas partidas no Elite 16 de Brasília

De volta ao Circuito Munidal de vôlei de praia, Duda e Ana Patrícia fizeram bons jogos no início da fase de grupos do Elite 16 de Brasília. Após ficarem de fora da etapa do México com um diagnóstico de dengue para Duda, a dupla campeã mundial mostrou que segue em alto nível contras os principais times do planeta. Ao todo, foram oito vitórias do Brasil nesta quinta-feira (2).

Duda e Ana Patrícia iniciaram a campanha em Brasília com vitória por 2 a 1 contra Tina/Anastasija, da Letônia. As letãs saíram ba frente com 21/18 no primeiro set. Mas as brasileiras ganharam as parciais seguintes por 21/19 e 15/10 para levar a vitória. Em seguida, Duda e Ana Patrícia encarama Müller e Tillmann, da Alemanha. Dessa vez, as brasileira dominaram o jogo desde o início e ganharam em sets diretos por 21/15 e 21/12.

Bárbara e Carol Solberg também entraram em quadra duas vezes nesta quinta. Na primeira rodada, vitória por 2 a 1, com parciais de 19/21, 21/16 e 15/8 contra Esmée/Zoé da Suíça. Mas na sequência, a dupla do Brasil perdeu para Nuss/Kloth, dos Estados Unidos, por 21/11 e 21/19. Agatha e Rebecca enfrentaram as chinesas Xue/Xia e venceram por 21/18 e 21/17. Já Tainá e Vic perderam de virada para as canadenses Melissa/Brandie por 19/21, 21/12 e 15/11.