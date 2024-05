CBBd confirma três brasileiros classificados para Paris-2024

Juliana Viana não parou por aí e quebrou mais marcas, pois se classificou como a terceira das Américas e a primeira sul-americana. E, como 48ª do ranking mundial, se tornou a primeira brasileira a se qualificar aos Jogos Olímpicos abaixo da 50ª colocação. Se no feminino o Brasil terá uma novata, no individual masculino Ygor Coelho disputará seu terceiro Jogos Olímpicos. Com 19 anos, ele competiu na Rio-2016 e, cinco anos depois, conquistou a primeira vitória para o Badminton do país na edição de Tóquio-2020. Por mais história Na Rio-2016, Ygor Coelho foi derrotado nas duas partidas que disputou, mas apresentou a modalidade aos torcedores que estiveram no ginásio na capital carioca na primeira participação da história do Badminton nacional. Já em sua segunda aparição, o atleta nascido no Rio de Janeiro também não avançou para a segunda fase, porém, ganhou um dos dois jogos que fez. Na estreia, no dia 26 de julho de 2021, Ygor Coelho fez história ao vencer o africano Julien Paul, de Ilhas Maurício, por 2 a 0. Ygor Coelho está com 27 anos e se classificou para Paris-2024 como 48º do ranking mundial, o que lhe garantiu o 23º lugar do qualificatório olímpico. E, assim como Juliana Viana, o atleta carioca confirmou sua vaga como o terceiro melhor das Américas e o primeiro sul-americano. Além das disputas no simples, o Brasil ainda tem chances de ser representado nas duplas, já que conta com parcerias na lista de reservas e aguarda definição da BWF. Segunda participação Paralímpica O terceiro brasileiro garantido em Paris-2024 é Vitor Tavares, que estará nos Jogos Paralímpicos pela segunda vez. Em Tóquio-2020, edição de estreia da modalidade, o atleta paranaense terminou na quarta colocação, perdendo a medalha de bronze para o britânico Krysten Coombs. Logo na primeira Paralimpíada do badminton, o Brasil colocou seu jogador na semifinal e, por pouco, não conquistou uma medalha.