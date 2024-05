Barça despacha PSG e vai à sexta semi de Champions seguida

O Barcelona está no Final 4 da Champions League de handebol masculino 2023/2024. Nesta quinta-feira (2), a equipe dos brasileiros Haniel Langaro e Thiagus Petrus derrotou o PSG na partida de volta das quartas de final por 32 a 31. Como resultado da vitória, o clube espanhol vai para a sua sexta semifinal consecutiva da competição.

Apesar da vitória apertada em casa, pode-se dizer que a classificação do Barça foi garantida no duelo de ida. Na semana passada, a equipe espanhola bateu os franceses em Paris por 30 a 22. Nesta quinta-feira, os espanhóis abriram 17 a 12 ao fim do primeiro tempo e seguraram a pressão do PSG para confirmar a vitória. Thiagus Petrus e Haniel Langaro tiveram uma atuação discreta estatisticamente, mas ambos entraram em quadra e contribuíram para a classificação do Barça. O francês Dika Mem e o português Luís Frade terminaram como os destaques do clube catalão ao marcar 7 e 8 gols, respectivamente.