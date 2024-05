Susana Schnarndorf pode ficar fora de Paris após reclassificação

Susana Schnarndorf, nadadora brasileira dona de uma medalha paralímpica, pode ficar de fora dos Jogos de Paris-2024. Na última competição internacional que disputou, ela, que possui Atrofia de Múltiplos Sistema, foi reclassificada da classe S3 para S5. Segundo sua assessoria, a mudança contraria a comprovação médica que diz que sua condição está piorando com o passar do tempo. Agora, ela caiu do segundo lugar do ranking mundial para a 25ª posição, estando fora da zona de classificação às Paralimpíadas.

No torneio realizado no mês de fevereiro, na Escócia, pela primeira vez em 14 anos, Susana subiu de classe e foi considerada S5 na análise do Comitê Paralímpico Internacional (IPC). A mudança de avaliação faz com que a gaúcha, no S5, teria que fazer a prova de 200m medley que inclui o nado borboleta, estilo que ela, segundo sua assessoria, não consegue mais executar devido à limitação de seu movimento em um dos braços. Com a nova classificação, a nadadora caiu da segunda para a 25ª colocação no ranking mundial. Além disso, por não integrar o top-10 global, ela parou de receber os valores da Bolsa Pódio e do Time Rio, que tem como critério a posição na lista dos melhores da modalidade.

"Fiquei sem chão, perdida. Planejei meu ano bem diferente e de repente, virou tudo de cabeça pra baixo. Entrei em depressão novamente, me senti sozinha. Toda essa questão me fez mal, minha saúde piorou. O estresse afeta muito minha doença, tenho crises de ansiedade, crise de pânico, depressão e labirintite", explicou a atleta. Para ter a chance de disputar as Paralimpíadas, Susana precisa passar por reavaliação em outra competição internacional. No entanto, as vagas para reclassificação são dadas apenas aos nadadores que estão entre os 10 melhores do ranking. Como foi considerada S5, ela só subiria no ranking se disputasse uma prova que, segunda a avaliação da sua equipe, não consegue mais fazer.