Orlando Pride homenageia Luana em partida da NWSL

No jogo, o domínio foi total do Orlando Pride que segue invicto na temporada 2024 da NWSL. A craque Barbra Banda, da seleção da Zâmbia, segue comandando o ataque do time e fez dois gols na partida. Doyle e Alleandra Watt fizeram os outros gols do time da Flórida. Já o gol do Courage foi um contra da lateral Sams, do Pride.

Com a vitória na partida, o Orlando Pride chegou a 15 pontos na classificação geral da NWSL com quatro vitórias e três empates. O time de Marta, Angelina, Luana e companhia está em terceiro lugar na liga, apenas um ponto atrás do líder KC Current. A segunda colocação é do Washington Spirit, também com 15 pontos. A equipe da capital estadunidense derrotou o Chicago Red Stars, da meia brasileira Julia Bianchi, por 4 a 2 nesta quarta-feira.