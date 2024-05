Olimpismo é tema de exposição no Museu do Louvre

As primeiras medalhas olímpicas. O primeiro cartaz, os primeiros selos. Esses símbolos que identificam o Olimpismo podem ser vistos de pertinho em uma exposição no Museu do Louvre, que fica em Paris e é considerado o principal museu do mundo.

https://youtu.be/DWOPoRghMlc?si=w0fiCl8gtKzsBsdh

Se a Grécia Antiga é o berço das Olimpíadas, é Paris quem está atrelada com os Jogos da Era Moderna. O evento foi idealizado pelo francês Pierre de Coubertin e teve suas principais iconografias desenvolvidas na capital francesa.