Luis Augusto Miguel vence sua primeira partida profissional

Uma promessa do tênis brasileiro conquistou sua primeira vitória no circuito profissional nesta quarta-feira (1º). O resultado veio para, Luis Augusto Miguel na chave de duplas do ATP Challenger de Porto Alegre. Jogando ao lado de Karue Sell, Gutão venceu Pedro Boscardin Dias e o equatoriano Álvaro Guillen por 2 a 0, com parciais de 6/3 e 6/4.

Luis Augusto Miguel tem apenas 15 anos. Recentemente, o jovem se destacou ao vencer o Rolang Garros Junior Series, em São Paulo, conseguindo uma vaga na chave juvenil do Grand Slam francês. Com um convite para participar do Challenger de Porto Alegre, Gutão perdeu sua primeira partida profissional em simples para o argentino Gonzalo Villanueva na terça-feira (30). Mas hoje, a vitória veio na chave de duplas, logo contra os cabeças de chave número 3 do evento.

Nesta quarta, aconteceram outros três jogos de duplas das oitavas de final do Challenger de Porto Alegre com brasileiros em quadra. Cabeças de chave número 1, Daniel Dutra Silva e Mateus Alves ganharam dos japoneses Watanabe Seita/Takeru Yuzuki por 7/6 [2], 6[2]/7 e 10/2. Guilherme Clezar e Fabrício Neis perderam para o dominicano Roberto Cid e o japonês Uchida Kaichi por 6/3 e 6/2. Já Wilson Leite e Pedro Sakamoto perderam para Calvin Hemery, da França, e Aziz Ouakaa, da Tunísia, por 7/6 [10], 6/3.