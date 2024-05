Goalball: Definidos semifinalistas do Regional Sudeste 1

No torneio feminino do Regional Sudeste 1, as equipes estão divididas em duas chaves com três times. Com uma vitória para cada lado, IBC-RJ (Instituto Benjamin Constant) e Ivos-ES (Instituto Vila Olímpica Social) disputam a liderança do grupo. Enquanto isso, no grupo B, Adevibel-MG (Associação dos Deficientes Visuais de Belo Horizonte) e Apae Leopoldina-MG (Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais de Leopoldina) também brigam nesta quinta pela liderança da chave. Nos jogos desta quarta, o Ivos-ES venceu a ADEVIUDI por 7 a 6, enquanto a Apae Leopoldina derrotou a APEBH pro 13 a 3.

Na competição masculina, as catorze equipes participantes estão divididas em três grupos, mas avançam para as quartas de final do Regional Sudesde 1 os oito melhores colocados no geral. Adevibel-MG, Urece-RJ e Cidep-MG (Centro Integrado de Desenvolvimento do Esporte Paralímpico) já estão garantidos na próxima etapa. Destaque também para a Apae Leopoldina que teve duas goleadas nesta quinta: 12 a 2 na ADVERJ e 17 a 7 no Ivos-ES.