Giulia Takahashi avança no quali do Smash da Arábia Saudita

Três brasileiros fizeram suas estreias no qualifying do Grand Smash da Arábia Saudita, o torneio de nível mais alto do circuito mundial de tênis de mesa, nesta quarta-feira (1º). Giulia Takahashi venceu a chilena Paulina Vega e avançou à segunda rodada, enquanto Guilherme Teodoro e Vitor Ishiy acabaram derrotados e se despediram da competição.

Número 86 do mundo, Giulia Takahashi conquistou sua primeira vitória em um Smash. Ela foi dominante e superou Paulina Vega, 141ª colocada do ranking mundial, por 3 sets a 0 (11/4, 11/7 e 11/5). A brasileira avançou para a segunda rodada do qualifying. Agora, ela enfrentará a vencedora do duelo entre a suíça Rachel Moret (114ª) e a sérvia Sabina Surjan (150ª).

Em caso de vitória, Giulia ainda precisará fazer mais um jogo para tentar se classificar para a chave principal do torneio. Na última rodada do quali, poderá enfrentar a portuguesa Jieni Shao (71ª), a luxemburguesa Sarah de Nutte (102ª) ou a croata Mateja Jeger (209ª). O qualifying vai até a sexta-feira (03), enquanto a chave principal começa no sábado (04).