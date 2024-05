Corinthians derrota o Galo e vence pela sétima vez no Brasileiro

Em partida válida pela oitava rodada do Brasileiro Feminino de futebol, o Corinthians visitou o Atlético-MG no Sesc Venda Nova, em Belo Horizonte, e derrotou o adversário pelo placar de 3 a 1. Esta foi a sétima vitória do clube paulista na liga nacional, que disparou ainda mais na liderança da classificação geral com 22 pontos conquistados.

Após um primeiro tempo sem gols, o Timão construiu o resultado positivo na segunda etapa, marcando com a centroavante Vic Albuquerque (duas vezes) e a ponta-direita Fernandinha. Já nos acréscimos finais do jogo, a atacante Anny Marabá diminuiu para o Galo, completando um cruzamento da esquerda. Na próxima rodada, o Corinthians enfrentará o Botafogo na segunda-feira (6), às 16h30, no Rio de Janeiro. O Atlético visita o São Paulo, em Cotia-SP, no domingo (5), às 15h. Outras partidas Além do confronto entre Corinthians e Atlético, aconteceram outros três jogos pelo Brasileiro Feminino. Na cidade de Araraquara, no interior de São Paulo, a Ferroviária bateu o Grêmio pelo placar de 2 a 1. A meia Duda Santos e a atacante Patrícia Sochor balançaram às redes para a equipe paulista, enquanto a volante Dayana Rodríguez descontou a favor das gaúchas. As Guerreiras Grenás conquistaram sua quinta vitória na competição e seguem na vice-liderança, atrás apenas do Timão. Já o Tricolor, conheceu sua quarta derrota e estacionou no sexto lugar geral.