André/George garante vaga olímpica no vôlei de praia

André/George é a primeira dupla masculina do vôlei de praia garantida nos Jogos Olímpicos de Paris-2024. Nesta quarta-feira (1º), a vaga para a competição na França foi confirmada após Pedro Solberg/Guto decidir não competir no Elite 16 de Brasília, etapa do circuito mundial da modalidade. Com isso, os campeões dos Jogos Pan-Americanos e bronze no Finals não podem mais ser ultrapassados no ranking.

"Estou muito feliz de poder conseguir garantir essa vaga. Todo atleta sonha com isso de disputar uma Olimpíada e representar o Brasil. Representa bastante saber que meu trabalho está sendo muito bem feito com a equipe. Treino desde criança com o Cangaço, então acho que é algo que até o CT merecia. Ernesto e Riceler são extremamente campeões e esta é a primeira participação deles nos Jogos Olímpicos. A gente está muito feliz", vibrou George Wanderley.

"O nosso conjunto pode ser um grande diferencial. Estamos há quase cinco anos de dupla e nos conhecemos bastante. A gente sabe o que pode fazer para ajudar o outro. Acho que isso vai fazer toda diferença nos momentos mais difíceis. A Olimpíada tem uma pressão a mais, é um torneio diferente e isso vai ajudar bastante nessa hora", afirmou André Stein.