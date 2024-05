Amanda Gutierres faz dois e Palmeiras vence o Real Brasília

O Real Brasília conseguiu o gol de honra nos acréscimos, em cabeceio de Ju Oliveira após escanteio. Com o placar final de 3 a 1, o Palmeiras voltou a vencer no Brasileirão depois de ter perdido para a Ferroviária na última rodada e chegou ao quinto triunfo na competição. A equipe atingiu os 16 pontos e assumiu a segunda colocação provisória - uma vez que o duelo abriu a rodada.

Situação do Brasileirão

O líder da competição é o Corinthians, com 19 pontos (seis vitórias e um empate). Ainda nesta rodada, o Palmeiras poderá ser ultrapassado pela Ferroviária, por São Paulo e pelo América-MG, que jogarão nesta rodada. Enquanto isso, o Real Brasília aparece na nona colocação, tendo uma campanha de duas vitórias, quatro derrotas e duas derrotas, com dez pontos somados.

O próximo compromisso do Palmeiras será contra o Cruzeiro, no sábado (04), às 11h, no estádio Castor Cifuentes, em Nova Lima (MG). Neste momento, as Cabulosas estão em oitavo lugar, com 11 pontos. Já o Real Brasília jogará contra o Red Bull Bragantino no domingo (05), às 17h, em Santana de Parnaíba. Agora, o Braga aparece em sétimo lugar, com 12 pontos somados.

Amanda artilheira

Com os dois tentos marcados contra o Real Brasília, a atacante Amanda Gutierres chegou aos nove gols e se isolou na artilharia do Brasileirão Feminino. Cristiane, do Flamengo, aparece logo em seguida, com sete gols. Até aqui, o Palmeiras marcou 17 gols na competição. Portanto, Amanda balançou as redes em mais da metade das vezes.