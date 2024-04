Quartas de final do torneio Aberto de Brasília são definidas

A bola subiu na capital federal! Na abertura da etapa de Brasília do Circuito Brasileiro de vôlei de praia, foram disputadas as partidas da fase de grupos do torneio Aberto. Depois de um longo dia de competições, as quartas de final de ambos os naipes foram definidas e acontecerão nesta sexta-feira (26), a partir das 8h30.

Entre os homens, Rafa Carvalho/Samuel, Nicolas/Bruno, Henrique/Romildo e Manaus/Vilsomar fizeram uma boa campanha na fase de grupos e se classificaram diretamente às quartas de final. Já Álvaro/Yuri, Lipe/Oscar, Misael/Luiz Justo e Gustavo/Isac precisaram passar pela etapa de repescagem para seguir adiante no torneio. No feminino, as destaques foram Solange/Kawane, Anne Kolbow/Jane Cruz, Alê/Fer Battistetti e Andrezza/Fernanda, duplas classificadas às quartas de forma direta. Por outro lado, Luiza/Julhia, Lucília/Mayara, Manu/Quemile e Carol/Marcela tiveram que superar um mata-mata para avançar. Carol, inclusive, representou o Brasil no último Mundial Sub-21, ao lado de Larissa.