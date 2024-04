Luisa Baptista fala em volta ao triatlo e sorteia bike de R$ 30 mil

Luisa Baptista voltou a aparecer nas redes sociais nesta quinta-feira (25), e mencionou uma possível volta ao triatlo. A triatleta completou quatro meses de recuperação do grave acidente sofrido no final do ano passado. No Instagram, Luisa divulgou uma rifa que está sendo promovida pelo empresário Gustavo Slaib para comprar uma nova bicicleta para a atleta.

"No acidente, minha bicicleta foi completamente destruída. O Gustavo Slaib, mesmo sem nenhuma obrigação, me presenteou com uma bike novinha e do mesmo modelo que eu tinha. Além disso, ele está fazendo uma rifa para colaborar com a minha recuperação e também na minha volta ao triatlo. O prêmio para o vencedor é de uma bike de 30 mil reais.

Luisa Baptista continua evoluindo na sua reabilitação, e já consegue ficar em pé sem ajuda de aparelhos ou de pessoas. Mesmo assim, ainda é esperado que ela permaneça em recuperação por um bom tempo antes de tentar voltar ao esporte. Por fim, a rifa sorteará uma bicicleta no valor de R$ 30 mil. O preço de cada número número da rifa é de cinquenta reais, e para participar basta entrar no link.