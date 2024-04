Gabriela Penteado é bronze no Sul-Americano Júnior de triatlo

Nesta quinta-feira (25), aconteceram as disputas da etapa de La Guaira da Copa América e do Sul-Americano Júnior de triatlo, na Venezuela. Oito atletas representaram o Brasil nas categorias masculinas e femininas. Entre as mulheres, Gabriela Penteado conquistou a medalha de bronze. Por outro lado, entre os homens, João Vitor Mazorca foi o melhor colocado do país, na 8ª posição.

Bronze para o Brasil!

A prova do triatlo júnior foi dividida em três etapas, sendo elas: 750 metros de nado livre, 20 quilômetros de bicicleta e 5 quilômetros de corrida. Na disputa feminina, Gabriela Penteado completou a primeira prova em 11min22s, o terceiro melhor tempo entre as atletas. Na sequência, ela fez o quarto melhor tempo na bicicleta, com 33min46s. Por fim, marcou 22min03s na corrida, terceira melhor entre as competidoras. Assim, o tempo total de suas provas ficou em 1h07min58s.

A chilena Elena Dominga foi a grande vencedora da categoria, com o tempo de 1h03min06s. Em segundo ficou a anfitriã Yaniuska Mared, 1 minuto à frente da brasileira. As outras duas representantes do Brasil foram Maria Luiza de Oliveira e Angelina Carvalho Silva. Maria completou as provas com o tempo de 1h09min21s, na quinta colocação. Enquanto Angelina abandonou a disputa entre as provas de bicicleta e corrida.