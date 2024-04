Caroline Santos conquista medalha de ouro na Estônia

Caroline Santos foi a primeira atleta do taekwondo a garantir vaga nos Jogos Olímpicos de Paris-2024. Juma teve sua classificação anunciada pela Federação Mundial de Taekwondo no final de janeiro, através da realocação via ranking. Além dela, o Brasil também vai contar com Edival Marques, Henriques Marques e Maria Clara Pacheco, que conquistaram suas vagas via qualificatório.