Thiago Monteiro estreia com vitória no Masters 1000 de Madri

Com resultado, Thiago, atual 118º melhor atleta do mundo, avançou para a segunda rodada da chave qualificatória, onde enfrentará o moldávio Radu Albot (#133). Inclusive, na última semana, ele acabou superado pelo brasileiro João Fonseca nas oitavas de final do ATP 250 de Bucareste, na Romênia. O duelo entre o cearense e Albot no Masters de Madri ocorrerá nesta terça-feira (23), às 5h, no horário de Brasília-DF.

Meligeni cai para ex-campeão do US Open na estreia

Mais tarde, foi a vez de Felipe Meligeni entrar em ação no saibro espanhol. Ele perdeu o duelo para o austríaco Dominic Thiem, ex-top-3 do mundo e campeão do US Open de 2020, por 2 a 1 (6/2, 3/6 e 7/5). Após sofrer muito no primeiro set, o paulista elevou o seu nível na parcial seguinte, conseguiu uma quebra no quarto game e igualou a partida. Logo depois, ele chegou estar na liderança por 5 a 3 no terceiro set, mas acabou sofrendo a virada no fim.

O Brasil já possui dois atletas garantidos na chave principal do Masters 1000 de Madri. O paranaense Thiago Wild, atual 63º colocado do ranking da ATP, fará sua estreia na primeira rodada contra o russo Roman Safiullin. Caso avance até a terceira fase do torneio, o brasileiro poderá enfrentar o espanhol Carlos Alcaraz, tenista número três do planeta. Outro representante do país será João Fonseca, de apenas 17 anos de idade, que recebeu um convite para integrar o evento. Ele iniciará sua campanha contra o estadunidense Alex Michelsen (#70).