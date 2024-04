Marco Grael/Gabriel Simões sobem para sexto na Semana de Hyères

No segundo dia de disputa da Semana de Hyères de vela, competição que distribuirá as últimas vagas aos Jogos Olímpicos de Paris-2024, os brasileiros Marco Grael e Gabriel Simões pularam 18 posições e se aproximaram dos primeiros colocados na disputa da classe 49er. Entre as mulheres, Maria do Socorro Reis se manteve em 12º no Formula Kite, enquanto Giovanna Prada desceu um degrau no IQFoil.

Após finalizar na 18ª colocação na abertura do torneio, Marco e Gabriel começaram o segundo dia vencendo a quarta regata do evento. Logo depois, eles alcançaram uma oitava posição e um bom sexto lugar nas corridas seguintes. Dessa forma, os brasileiros subiram para o sexto lugar geral do torneio, com o somatório de 36 pontos perdidos. Os líderes da chave são os alemães Stingele/Scheel (25), seguidos dos belgas Lefèbvre/Heuninck (26) e de Rieger/Heinrich (29), também da Alemanha.

Na classe 49er, há quatro vagas a serem distribuídas para a Olimpíada de Paris. No momento, Marco Grael e Gabriel Simões estão na quinta posição nesta corrida, já que há dois barcos da Alemanha na sua frente na tabela geral. Ao todo, eles disputarão 15 regatas, com a última delas definindo os melhores velejadores classificados à medal race, onde o pódio da Semana de Hyères será finalizado.