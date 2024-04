Laura Pigossi cai no qualificatório do WTA 1000 de Madri

Laura Pigossi, segunda melhor brasileira no ranking mundial de tênis, foi ao saibro espanhol para a disputa do qualificatório do WTA 1000 de Madri. A tenista brasileira entrou em ação na tarde desta segunda-feira, e enfrentou a estadunidense Bernarda Pera, atual número 82 do ranking. Em confronto cheio de quebras de serviço a brasileira perdeu por 2 sets a 0, com parciais de 4-6 e 2-6.

O jogo

A partida de hoje foi válida pela primeira rodada do qualificatório do WTA de Madri. A paulistana de 29 anos e 125ª do mundo precisava de duas vitórias para entrar na chave principal. No entanto, Pigossi não conseguiu vencer a norte-americana Bernarda Pera e se despediu do torneio simples.

Primeiro set maluco! Na primeira parcial da partida uma chuva de quebras tomou as atenções dos fãs em Madri. Ao todo, foram sete vitórias em serviços adversários, sendo quatro de Bernarda Pera e três para Laura Pigossi. Dessa forma, a tenista estadunidense saiu na frente na partida com um 6-4.