Hamilton Yamane é top-16 no WTT Youth de SPA

A manhã desta segunda-feira (22), reservou a disputa do torneio de tênis de mesa sub-17 do WTT Youth Contender de SPA, na Bélgica. Três mesatenistas brasileiros estiveram presentes no torneio. Davi Fuji e Hamilton Yamane se classificaram na fase de grupos e disputaram as eliminatórias enquanto Guilherme Diniz caiu na primeira fase.

Fase de grupos

A primeira fase do WTT Youth Contender de SPA sub-17 foi dividida em 31 grupos, com 94 atletas no total. Os dois primeiros de cada grupo se classificaram para a rodada de 64 avos de final. Davi Fuji começou a sua trajetória no torneio com duas vitórias sobre o espanhol Tianxiang Zou, e o inglês Kacper Piwowar por 3 a 1 (11-4, 4-11, 11-4 e 11-5) e 3 a 2 (12-14 11-4, 11-13, 12-10 e 11-5), respectivamente. Dessa forma, Davi se classificou em primeiro lugar do grupo 25.

Hamilton Yamane foi o segundo brasileiro a se classificar à fase eliminatória do torneio. Ele venceu de forma esmagadora sua primeira partida por 3 a 0 (11-11, 11-2, 11-3) diante do Bilguun Enkh-Amgalan, da Mongólia. Na sequência, perdeu contra o belga Charles Janssens por 3 a 1 (6-11, 7-11, 11-7 e 3-11). Assim, ficou em segundo lugar do grupo 26.