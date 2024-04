Sabrina Oliveira termina em 17º na XCO Sub-23 em Araxá

Top-20 em Minas Gerais! Na etapa de Araxá da Copa do Mundo de ciclismo mountain bike, a segunda competição da temporada, a brasileira Sabrina Oliveira finalizou a prova cross-country, da categoria sub-23, na 17ª colocação. No nível Elite, Karen Olimpio ficou em 31º lugar, enquanto Ulan Galinski acabou apenas em 46º.

Na primeira disputa do dia em Araxá, Sabrina, que é atleta da Equipe Caloi/Henrique Avancini Racing, terminou como a melhor ciclista brasileira na disputa feminina da categoria. Ela largou na última fila, fez uma corrida bastante consistente e terminou o percurso no tempo de 1h10min02s. A grande campeã foi a alemã Kira Böhm (1h04min53s), seguida da canadense Emilly Johnston (1h05min05s) e da italiana Valentina Corvi (1h05min29s). Mais abaixo, Luiza Cocuzzi, Giuliana Morgen, Ana Laura Moraes, Luiza de Souza e Carolina Ferreira fecharam a participação do Brasil nas 20ª, 24ª, 29ª, 30ª e 31ª colocações.

Sobre seu desempenho

"Eu esperava performar melhor na prova do Short Track (XCC) na sexta-feira, mas não consegui me encaixar, e carreguei bastante ansiedade para a prova de hoje. Fiquei apreensiva, pois a pista de Araxá é muito técnica, cheia de saltos, e eu por ser leve tenho dificuldade em conquistar velocidade em um terreno assim. É também uma pista de muitas raízes altas, e foi uma dica do Henrique (Avancini) nos treinos me posicionar bem e que poderia ter enroscos, que eu precisaria me antecipar. E foi o que aconteceu. Logo no começo teve um enrosco e eu consegui me sair bem e segurar essa posição de Top-20. Sei que consegui no final um grande resultado, o melhor da minha carreira, mas minha carreira ainda é curta e sei que tenho muito a evoluir", relatou a atleta.