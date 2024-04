Bárbara Seixas e Carol Solberg conquistam o bronze em Tepic

Brasil no pódio! As brasileiras Bárbara Seixas e Carol Solberg voltaram, neste domingo (21), às areias do Elite 16 de Tepic, no México. A dupla do Brasil enfrentou as italianas Gottardi e Menegatti, em partida que valia a classificação do terceiro e quarto lugar da competição. Em duelo eletrizante, Bárbara e Carol venceram por 2 sets a 1, com parciais de 22-20, 21-23 e 25-23, conquistando a medalha de bronze.

A campanha

A trajetória de Bárbara Seixas e Carol Solberg no Elite 16 de Tepic começou na última quarta-feira (18), com vitória sobre as anfitriãs Gutierrez/Flores por 2 a 0. Na sequência, as brasileiras venceram as canadenses Melissa/Brandie, também por 2 sets a 0. Por fim, para fechar a fase de grupos, Bárbara e Carol perderam para as compatriotas Tainá/Vic por 2 sets a 1, mas terminaram na liderança do grupo D.

Nas quartas de final, a dupla brasileira derrotou as alemãs Ittlinger/Borger pelo placar de 2 a 0, e garantiu a classificação às semis do torneio e também a vaga para os Jogos Olímpicos de Paris-2024. Por fim, na semifinal, derrota para Hüberli e Brunner, da Suíça, por 2 a 0.