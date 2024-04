Luis Britto e Gonzalo Villanueva são campeões na Argentina

É campeão! Em sua primeira final de Challenger na carreira, Luis Britto, ao lado do argentino Gonzalo Villanueva, venceu o duelo contra o australiano Patrick Harper e o britânico David Stevenson. Com a vitória por 2 sets a 0 (6-3 e 6-2), o tenista brasileiro sagrou-se campeão do Challenger de San Miguel de Tucumán, na Argentina.

Trajetória até a final

Luis Britto começou a sua trajetória no torneio com uma vitória por 2 a 0 (6-4 e 6-4) contra o brasileiro Igor Gimenez e o uruguaio Franco Roncadelli, nas oitavas de final. Na sequência, bateu os argentinos Mateo Del Pino e Lautaro Midon por 2 a 0 (7/6 [7/4] e 7/6 [7/5]). Por fim, na semifinal de Tucumán, triunfou por 2 a 0 (7/6 [7/4] e 6/3) contra Ignacio Carou e Hernán Casanova, do Uruguai e Argentina, respectivamente.

Dessa forma, Luis Britto e Gonzalo Villanueva chegaram à final do Challenger de San Miguel de Tucumán sem perder um único set. Durante a decisão o brasileiro e o argentino conseguiram manter a invencibilidade com a vitória por 2 a 0. A primeira parcial contou com apenas uma quebra, inclusive foi o único game que houve break-points. Felizmente, a vitória no serviço adversário foi favorável a dupla de Britto, que abriu 5-2 para fechar, na sequência, o set em 6-3.