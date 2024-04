Equipe brasileira conquista a medalha de prata no Troféu Jesolo

Das seis atletas brasileiras participantes, somente Rebeca Andrade e Júlia Soares não competiram nos quatro aparelhos. Rebeca ficou de fora do solo, enquanto Júlia não realizou o salto. Rebeca foi a melhor brasileira no salto, em que marcou 14.633 por seu yurchenko com duas piruetas (5.0 D), e nas barras assimétricas, com 14.567 (6.2 D). Além disso, ela anotou 14.200 na trave (6.1 D).

Disputa do individual geral

Flávia Saraiva competiu em todos os aparelhos e ficou em quarto lugar na disputa do individual geral, com o acumulado de 54.866. Ela teve as maiores notas brasileiras no solo, com 13.633 (5.4 D), e na trave, com 14.233 - voltando a ter 6.0 de nota dificuldade - além de ter marcado 13.567 nas barras assimétricas (5.6 D) e 13.433 no salto (4.2 D). A italiana Alice D'Amato levou o ouro, com 55.733, seguida pela canadense Ellie Black (55.733) e por sua irmã Asia D'Amato (54.900).

A segunda melhor brasileira do individual geral foi Carolyne Pedro, que marcou 50.467 (13.400 no salto, 12.633 nas barras, 12.167 na trave e 12.267 no solo) e ficou em 26º lugar. Jade Barbosa caiu nas barras e na trave e terminou em 27º, com 50.333 (13.533 no salto, 11.800 nas barras, 11.967 na trave e 13.033 no solo). Por fim, Andreza Lima foi a 42ª, com 46.266 (12.700 no solo, 9.033 nas barras, 12.333 na trave e 12.200 no solo).

Finais individuais

Flavinha se classificou para disputar três finais individuais, com direito a melhor nota geral na trave, a terceira no solo e a sétima das barras assimétricas. Ela terá a companhia de Rebeca Andrade na trave e nas barras. A campeã olímpica teve a segunda melhor nota geral na trave e a maior nota nas barras. Por outro lado, no solo, Flavinha contará com a companhia de Júlia Soares.