Brasil fica com 2 bronzes Internacional de Parabadminton Espanha

No segundo confronto brasileiro do dia, a dupla Maria Gilda e Auricelia Evangelista enfrentou as tailandesas Sujirat Pookkham e Amnouy Wetwithan. As brasileiras, no entanto, não foram páreas diante das adversárias top-2 do ranking e perderam por 2 a 0 com parciais de 21/4 e 21/11.

Ao lado delas, a equipe da China Taipei composta por Hu Guang-Chiou e Yang I-Chen ficou com o bronze. Por fim, as tailandesas Sujirat Pookkham e Amnouy Wetwithan e as japonesas Sarina Satomi e Yuma Yamazaki fazem a grande final.