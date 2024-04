Nícolas Sessler é 14º em primeira etapa de Belgrado-Banja Luka

Ao todo, foram 142 participantes, com Nícolas Sessler ficando no top-15 e apenas 57 segundos do vencedor da etapa. Além disso, o brasileiro esteve no segundo pelotão de liderança do percurso e, junto a ele, outros 45 competidores cruzaram a linha de chegada praticamente ao mesmo tempo.

Próxima etapa

A segunda etapa do Belgrado-Banja Luka de ciclismo de estrada terá 149km. Ela será realizada entre as cidades de Zvornik e Vlasenica, entre Sérvia e Bósnia e Herzegovina. Ademais, o início da prova está marcado para começar por volta das 7h20 da manhã (horário de Brasília) desta sexta-feira (19). O brasileiro Nícolas Sessler estará presente e, novamente, será o único representando do Brasil.