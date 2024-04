João Fonseca vence Albot e avança às quartas em Bucareste

A partida permaneceu igual até o fim e a parcial teve que ir para o tie-break. Por lá, João se saiu melhor e ganhou por 7-2. Embalado, o brasileiro quebrou o serviço de Albot logo no primeiro game do segundo set e ficou a frente do placar. Ele confirmou seus serviços seguintes e voltou a ter um break no quinto game, abrindo 4/1 de frente. João manteve-se na dianteira e, assim, ganhou por 6/2.

Subindo no ranking

Com a vitória, João Fonseca se garantiu nas quartas de final do ATP 250 de Bucareste. É a segunda vez que a joia brasileira chega no top-8 de um torneio do circuito, a primeira em solo europeu - antes, havia conseguido isso no Rio Open. Agora, na Romênia, ele enfrentará o chileno Alejandro Tabilo (41º), que é o cabeça de chave número quatro.

João Fonseca iniciou a semana na 276ª colocação do ranking mundial, mas está somando 34 pontos na classificação com a campanha em solo romeno. Assim, está ganhando 36 posições e indo para o 240º posto na atualização momentânea. Caso chegue na semifinal em Bucareste, ele vai se aproximar do top-200 do mundo. Em caso de título, chegará no top-150.

Além de João, o Brasil tem outros dois tenistas ainda vivos no ATP 250 de Bucareste. Thiago Wild está nas oitavas de final de simples, onde enfrentará o argentino Mariano Navone, nesta sexta-feira (19). Já Rafael Matos está nas quartas de final da chave de duplas ao lado do colombiano Nicolás Barrientos, também nesta sexta-feira.