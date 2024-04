Seleção feminina de goalball é convocada para torneio pré-Paris

A Malmo Cup ocorrerá entre os dias 24 e 26 de maio, com transmissão ao vivo NESTE LINK. Ainda não houve a divulgação da tabela pela organização do evento. O Brasil ganhou as edições de 2019 e 2018 com os homens, mas jamais conquistou o título com as mulheres, que foram prata em 2019. Desde 2022, ele voltou a ser disputado apenas na categoria feminina. Nas duas últimas edições, as brasileiras ficaram com o bronze.

Vaga paralímpica e concentração antes do torneio

As brasileiras conseguiram uma das oito vagas para os Jogos de Paris via convite da Federação Internacional, em fevereiro, após a vacância do lugar que seria destinado ao continente africano.

Antes do embarque para a Suécia, as jogadoras vão participar de duas Fases de Treinamento praticamente seguidas, de 3 a 8 de maio e, posteriormente, de 15 a 22, no CT Paralímpico Brasileiro, em São Paulo.

Na reta final de sua preparação aos Jogos Paralímpicos, a Seleção masculina vai utilizar a próxima Fase de Treinamentos, entre os dias 3 e 13 de maio, também no CT Paralímpico, para um intercâmbio com a Seleção dos EUA, que realizará jogos amistosos durante sua estadia.