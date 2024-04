Jane Karla leva o bronze em competição convencional na Espanha

Ícone do esporte paralímpico

Natural de Goiânia, Jane Karla teve poliomielite aos três anos de idade, o que prejudicou o seu equilíbrio corporal para andar, diminuiu a força dos braços e das pernas. Ela conheceu o esporte paralímpico aos 11 anos, através do tênis de mesa, e migrou para o tiro com arco somente em 2014. Desde então, se insere entre as principais arqueiras do mundo. A atleta conquistou três medalhas no Mundial do ano passado, incluindo o bronze individual.

Um desses pódios também foi a prata no composto misto, ao lado de Reinaldo Vagner Ferreira. A conquista deu ao Brasil duas vagas para os Jogos Paralímpicos de Paris-2024: uma no masculino e outra no feminino. A goiana, que atualmente tem 48 anos de idade, esteve presente em quatro Paralimpíadas: Pequim-2008 e Londres-2012 (tênis de mesa); e Rio-2016 e Tóquio-2020 (tiro com arco).