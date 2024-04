Calderano estreia com vitória na Copa do Mundo de Macau

As classificações finais do grupo virão com base na proporção de vitórias e derrotas em sets e, em seguida, se necessário, em pontos. Somente o vencedor de cada grupo se classifica para o mata-mata da competição, que seguirá até o próximo domingo, 21 de abril. O campeão ganhará 1.500 pontos no ranking mundial.

Hugo está no grupo 8 da Copa do Mundo e, com a vitória sobre Finn Luu, deu um passo importante para se classificar para a próxima fase. Seu próximo compromisso será contra o dinamarquês Anders Lind (32º), em jogo que ocorrerá na quarta-feira (17). Antes disso, Lind jogará contra Luu nesta terça. Caso Hugo chegue nas oitavas de final, assegurará cem pontos no ranking mundial.

Mais Brasil

Além de Hugo Calderano, o Brasil conta com Bruna Takahashi na Copa do Mundo de Macau. Número 19 do ranking mundial de tênis de mesa feminino, ela vai estrear nesta terça-feira (16), às 03h30 (horário de Brasília), contra a camaronesa Sarah Hanffou. Em seguida, a brasileira enfrentará a sul-coreana Joo Cheonhui, que também integra o grupo 15.