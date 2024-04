Brasil avança com quatro à terceira fase em Margaret River

Além de Yago e Miguel, Deivid Silva será outro brasileiro que disputará a repescagem. Ele ficou em terceiro lugar na bateria que teve Gabriel Medina vencedor, mais cedo. Miguel enfrentará o havaiano Barron Mamiya e o australiano Reef Heazlewood, Yago terá os norte-americanos Cole Houshmand e Kelly Slater pela frente, enquanto Deivid duelará contra Rio Waida e o sul-africano Matthew McGillivray.

Quem já disputou a repescagem e acabou eliminada foi Luana Silva. A brasileira somou 11.83 (7.00 + 4.83) e ficou em terceiro lugar na bateria, atrás da australiana India Robinson (13.67) e da costa-riquenha Brisa Hennessy (13.27). Com a queda, Luana corre o risco de ficar de fora do restante desta edição da WSL, uma vez que Margaret River é a última etapa antes do corte de meio de temporada. Atualmente, ela está com a décima e última vaga para a sequência do ano.

Sequência da etapa da WSL

A próxima chamada do Margaret River Pro acontecerá nesta segunda-feira (15), às 20h15 (horário de Brasília). Yago Dora, Miguel Pupo e Deivid Silva deverão entrar em ação na repescagem masculina, enquanto Gabriel Medina, Ítalo Ferreira, Samuel Pupo e Caio Ibelli aguardarão pela terceira fase. A campeã pan-americana Tatiana Weston-Webb já está garantida nas oitavas de final da disputa feminina.