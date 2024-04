Vinícius Howe é 35º na segunda etapa de Penn Ar Bed

O ciclista brasileiro Vinícius Howe participou, neste domingo (14), da segunda e terceira etapa do Penn Ar Bed, competição de jovens atletas do ciclismo estrada, na França. Vinicius completou o percurso de 7.68km em 10min12s, e ficou em 35º lugar da prova. Na etapa seguinte, de 121.5km, o brasileiro não conseguiu completar o percurso, e terminou sem tempo.

As etapas

No sábado (13), o atleta da Start Junior Team by Java percorreu 100.09km em 2h18min27s. Vinicius vinha entre os primeiros do pelotão, porém, faltando 100 metros para a linha de chegada, o brasileiro se enroscou com outro ciclista e caiu no chão. A queda fez com que ele chegasse no 132º lugar. Além disso, Vinícius teve ferimentos de ralada nos joelhos, costas e braço, mas conseguiu continuar na competição.

Neste domingo (14), o ciclista brasileiro voltou em ação para a disputa da segunda e terceira etapa de Penn Ar Bed. No primeiro percurso, Vinícius percorreu 7.68km em 10min12s, e ficou na 35º colocação. Em seguida, o brasileiro deveria completar a prova de 121.5km. No entanto, devido as dificuldades decorrentes da queda no dia anterior, o brasileiro não conseguiu atrevessar a linha de chegada, e terminou sem tempo.