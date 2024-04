Maria Alexandre é sexta na final de bola em Sofia

Maria Eduarda Alexandre segue constante na temporada 2024 da Ginástica Rítmica. A jovem de 16 anos ficou na sexta posição na final de bola, única disputa de aparelho que a brasileira conquistou. Ela obteve nota 32.300 na manhã desde domingo.

Maria Eduarda Alexandre se classificou na oitava e última posição, com 32.800. Na final, a brasileira encantou o público de Sofia com a prova de bola. Ela cometeu pequenas falhas, com escapes do aparelho, mas impressionou na parte artística, assim como na expressividade da série. Ela obteve nota de 16.700 de dificuldade, enquanto marcou 8.050 na parte artística e 7.550 na execução. Desse modo, o total ficou em 32.300, pouco abaixo da nota da classificatória.