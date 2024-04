Marcelo Melo e Zverev ficam com o vice em Monte Carlo

O brasileiro Marcelo Melo alcançou neste domingo (14) o vice-campeonato de duplas do Masters 1000 de Monte Carlo. Ao lado do alemão Alexander Zverev, o mineiro acabou perdendo de virada para os belgas Sander Gille e Joran Vliegen por 2 sets a 1, parciais de 7/5, 3/6 e 5/10, em 1h34min. Apesar da derrota, Melo avoltou a ser o número um do Brasil no ranking ATP.

Embalados no torneio, Melo e Zverev começaram quentes na final. Eles saltaram à frente do placar em 6/5, ao conseguirem uma quebra no 11º game, e fecharam a parcial na sequência. O segundo set, no entanto, foi mais favorável à dupla belga. Logo de cara, Gille e Vliegen venceram o serviço de Melo/Zverev e abriram 3/0 no placar. Em seguida, as duas equipes foram confirmando seus saques até terminar em 6/3.

A decisão do título, então, precisou ser decidida no set de tie-break. Sander Gille e Joran Vliegen, então, conseguiram 4 pontos em serviços de Melo e Zverev para vencer o set por 10/5. Ademais, o destaque da vitória ficou no ótimo aproveitamento da dupla belga nos primeiros saques, com 83% de pontos conquistados (33/40).