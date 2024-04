Luiz Felipe de Azevedo Filho é vice-campeão do GP no México

O domingo (14) foi um dia de grande resultado para o hipismo saltos nacional. De forma que dois membros da família Azevedo competiram no Longines Global Champions Tour Gran Premio

da Cidade do México. O Luiz Felipe Filho zerou os dois percursos e terminou com a segunda colocação da competição, enquanto o Neto foi o 30º. Ainda teve Yuri Mansur em 13º, no Gran Prix de Gorla Minore, na Itália.

Na competição mexicana, a categoria da prova era CSI5*, com os obstáculos a 1,60m de altura. Assim, a primeira volta havia um tempo de 87 segundos para os cavaleiros e amazonas. Luiz Felipe de Azevedo Filho, não foi um dos mais rápidos, completando em 84,31s, mas foi impecável por não derrubar nenhum obstáculo. Desse modo, o brasileiro com outros quatro concorrentes, mostrando o quanto era um percurso técnico, já que os demais 27 que completaram, tiveram alguma falta no caminho.

Em seguida, no jump-off, Luiz Felipe tinha 53 segundos para completar a volta. Novamente foi o mais lento entre os cinco finalistas, com 48,51s, porém não cometeu erros em mais uma volta magistral. Apenas Nicola Philippaerts, 19º do ranking mundial, superou a performance do brasileiro, 218 do ranking. O belga cravou 45,03s e também não derrubou nenhum obstáculo. O bronze ficou com o espanhol Eduardo Aznar, número 31 do ranking, que fez 43,36s, todavia cometeu uma falta e teve quatro pontos de penalização.