Lucas Verthein é top-10 na Copa do Mundo de Varese

Mais um bom resultado de Lucas Verthein. O carioca ficou na nona posição geral após terminar em terceiro a Final B no single skiff masculino na Copa do Mundo de Varese. Foi a primeira competição internacional de Lucas após a conquista da vaga olímpica, há um mês na Lagoa Rodrigo de Freitas.

Lucas remou a decisão do 7º ao 12º lugar na raia 3. Na altura dos 1000m, o brasileiro figurava na quinta posição, a 1s30 da liderança do português André Pinto e meio segundo atrás do suíço Andri Struzina. Mas com mais intensidade no restante da prova, Verthein já conquistou duas posições na altura dos 1500m, a 2s84 do português. No final da prova, o irlandês Konan Pazzaia quem cruzou na primeira posição, superando André Pinto. Lucas Verthein conseguiu apertar os concorrentes na etapa final, para terminar na terceira posição, com tempo de 6min55s01.

O pódio da Copa do Mundo foi decidido na final A, em que Lucas ficou a 19 centésimos de garantir vaga. Na decisão, o ouro ficou com o alemão Oliver Zeidler, que dominou a prova de ponta a ponta, enquanto a prata ficou com o holandês Simon van Dorp, e o atleta da casa Davide Mumolo terminou com o bronze.