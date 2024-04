Kalani Konig e Sofia Godoy superam chuva e adversários no Park

A chuva, finalmente, deu uma trégua em Porto Alegre neste domingo (14) e quem saiu feliz foi o skatista Kalani Konig. Assim, o atleta de 16 anos de Florianópolis conquistou o bicampeonato do STU na capital gaúcha na modalidade Park. Por outro lado, no feminino, quem fez a festa foi a anfitriã Sofia Godoy, que também sagrou-se bicampeã no Rio Grande do Sul. Portanto, é a segunda etapa neste ano que Kalani e Sofia vão ao lugar mais alto do pódio e lideram no ranking nacional.

Logo após um final de semana cheio de adaptações para realizar todas as disputas, a final do Park masculino abriu a programação do dia. Nela, Kalani Konig, Gustavo Picaski, Victor Ikeda, Murilo Peres, Diego Takahashi e Mateus Guerreiro, que venceram suas baterias, droparam em busca do título. Por fim, melhor para Kalani Konig, campeão com a nota 83,17.

"É a melhor sensação possível, amo Porto Alegre, meu pai e meus avos são daqui. Andar na final ao lado de amigos e ídolos, como Murilo Peres e Mateus Guerreiro, é legal demais. Estou muito feliz por vencer aqui novamente. Só tenho a agradecer a todo mundo que veio nesses dias, mesmo debaixo de chuva", comemorou Kalani.