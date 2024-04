Isabelly Ávila e Gabryel Aguilar faturam STU Porto Alegre no Street

RESULTADO FINAL - STREET FEMININO 1º - Isabelly Ávila - 69,06

2º - Kemily Suiara - 61,57

3º - Átali Mendes - 55,80

4º - Maria Almeida - 55,31

5º - Maria Lúcia Rocha - 54,94

6º - Carla Karolina - 50,42 Sabendo usar a pista O paulistano Gabryel Aguilar foi um dos felizardos a estar numa final que teve, sobretudo, contornos bem diferentes do habitual. Pelas condições meteorológicas adversas dos últimos dias, só foi possível realizar a primeira fase, justamente quando ele foi o melhor de sua bateria e garantiu um dos seis lugares na fase decisiva. Para que a etapa pudesse ser concluída, a organização teve que adaptar a programação, cancelando a segunda etapa e a semifinal. Com céu mais limpo neste domingo, Aguilar foi quem teve melhor desempenho e se sagrou campeão com a nota 81,74. "Somos skatistas e, como comentei ontem por conta dos dias de chuva e sem competição, é como se fôssemos carro velho: precisamos estar aquecidos para funcionar. Aqui, a gente aquecia e parava, aquecia e parava... O corpo já fica cansado e não quer responder mais", lamentou Gabryel. Porém, o skatista tirou proveito da característica da pista mais alongada: "Essa pista tem a minha cara. Quem me conhece sabe que não gosto de andar devagar. É uma pista bem grande, com muitos obstáculos, e dá para usar a criatividade e sair costurando a pista. A galera deu uma média de seis a sete manobras por volta, e eu já consegui fazer uma linha com onze. E isso é demais, porque dá para fazer uma manobra no chão, uma subindo, outra descendo", comentou o vencedor, revelando sua estratégia. 1º - Gabryel Aguilar - 81,74

2º - Julio Zanotti - 72,40

3º - Lucas Rabelo - 70,59

4º - Ivan Monteiro - 68,28

5º - Matheus Teixeira - 62,83

6º - Wallace Gabriel - 53,76