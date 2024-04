Hugo Calderano estreia na Copa do Mundo contra australiano

História das Copas do Mundo

A Copa do Mundo masculina foi disputada pela primeira vez em 1980, em Hong Kong, na China. Desde o momento que debutou, o torneio mantém como princípio fundamental reunir a elite do tênis de mesa mundial. O chinês Guo Yuehua foi o campeão do evento inaugural ao superar na decisão o compatriota Li Zhenshi. Já a competição entre as mulheres foi lançada em 1996 com a curiosidade de ter sido no mesmo local da primeira entre os homens. A chinesa Deng Ya Ping conquistou o título derrotando a conterrânea Yang Ying.

No masculino, o atual campeão é o chinês Fan Zhendong. Além da edição de 2020, ele subiu ao topo do pódio em 2016, 2018 e 2019, se colocando entre os maiores vencedores da Copa do Mundo, juntamente com o compatriota Ma Lin, campeão em 2000, 2003, 2004 e 2006, ambos tetracampeões. No feminino, a chinesa Liu Shiwen detém o recorde de títulos da competição, com cinco troféus: 2009, 2012, 2013, 2015 e 2019.