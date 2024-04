Flamengo vence Flu e lidera nos dois naipes da Liga Nacional

Por fim, o Flamengo teve o clássico contra o Fluminense e saiu vitorioso por 8 a 6. Portanto, o Flamengo chega a nove pontos na tabela, com sua segunda vitória, um empate e uma derrota. O Fluminense está com sete pontos, sendo essa sua segunda derrota e ainda tem um empate e uma vitória, obtida no sábado.

Nova vitória entre as mulheres

Se no masculino, o campeonato está parelho, na conclusão da primeira etapa entre as mulheres, as equipes que largaram com vitórias, repetiram o feito no domingo. A ABDA levou a melhor contra o Sesi Polo, 10 a 5 e tem seis pontos, dividindo a liderança com o Flamengo. O time Rubro-Negro passou apertado pelo Pinheiros, 10 a 9. Logo, são duas equipes com seis e outras duas com dois pontos.

Uma nova rodada da competição ocorre em maio, na piscina do Sesi, na Vila Leopoldina.