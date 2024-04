Copa Brasil de Paraciclismo tem campeões na prova de resistência

Após sábado de provas contrarrelógio, o domingo foi de definições de novos campeões nas provas de resistência na Copa Brasil de Paraciclismo em Natal, no Rio Grande do Norte. Lauro Chaman, que já havia vencido a prova contrarrelógio, também faturou o título no C5.

Lauro Chaman confirmou favoritismo e foi campeão da prova no C5 masculino. O medalhista paralímpico e campeão mundial destacou como levar o torneio para Natal pela primeira vez é importante para o ciclismo paralímpico. "É muito importante para a nossa modalidade contar com competições em todas as regiões. A CBC mais uma vez está de parabéns por ter trazido uma etapa da Copa Brasil para Natal. Estou mais uma vez muito feliz pelos meus resultados e grato pelo apoio e carinho de todos", comentou.

No WC3 feminino, Victória Barbosa foi a vencedora na Copa Brasil. "Hoje foi uma prova de superação. A corrida foi longa e o sol estava muito forte, mas procurei ficar bem hidratada e mantive um bom ritmo do início ao fim. Agora é continuar treinando forte já pensando nos próximos desafios internacionais", contou a atleta.