Brasil fica no top-32 do Mundial Cadete em equipes

Tanto no masculino, quanto no feminino, o Brasil chegou até o quadro de 32 na disputa em equipes de florete do Mundial Júnior e Cadete de esgrima, em Riad, na Arábia Saudita. Os brasileiros Lorenzo Mion, Murilo Machado e André Mura passaram pelos anfitriões no round de 64, mas foram eliminados na fase seguinte para a Itália, finalista da competição. Enquanto as brasileiras Gabriella Viana, Valentina Basso e Livia Burberry perderam diante da equipe de Hong Kong, neste domingo (14).

As disputas

Começando pela disputa em equipes masculina, os brasileiros Lorenzo Mion, Murilo Machado e André Mura enfrentaram os anfitriões do torneio no primeiro round. Assim, com um desempenho sólido, a equipe brasileira venceu a Arábia Saudita por 45 a 16. Em seguida, os adversários foram os italianos De Cristofaro, Greganti e Isolani. Desta vez, revés por 45 a 26 e eliminação nos 32 avos de final. No entanto, vale ressaltar que o time da Itália era uma dos favoritos em Riad e, inclusive, chegou à final da competição.

Já a equipe feminina do Brasil contou com as atletas Gabriella Viana, Valentina Basso e Livia Burberry. As brasileiras estrearam diante da equipe de Hong Kong, composta por Yi Heng Lau, Nok Sze Daphne Chan e Shun Yat Wong. Apesar da boa disputa da equipe do Brasil, o time de Hong Kong venceu por 45 a 34 e avançou no torneio.