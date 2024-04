Brasil conquista medalha de bronze no Pan-Americano

Vale destacar que o Pan-Americano de tiro com arco dá uma vaga olímpica para Paris-2024 na disputa por equipes. No entanto, tanto o feminino quanto o masculino já não têm chances de lutar por essa classificação, uma vez que não chegaram na final.

O time masculino de tiro com arco recurvo, formado por Marcus D'Almeida, Mateus Almeida e Matheus Ely, parou nas quartas de final, diante da Colômbia, em derrota por 6 a 2 (57/54, 57/56, 51/54 e 55/54). Ainda haverá duas chances de classificação: no Pré-Olímpico Final, que ocorrerá em junho, ou através do ranking mundial.