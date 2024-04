Campeão em Santiago-2023 leva três ouros no Meeting da Paraíba

O atleta Cícero Nobre, campeão dos Jogos Parapan-Americanos de Santiago-2023, conquistou três ouros no Meeting Paralímpico Loterias Caixa da Paraíba, em João Pessoa. Ao todo, a competição contou com 344 esportistas nas modalidades de atletismo, natação, bocha, tiro com arco e tiro esportivo. Além de provas de alto rendimento, houve Seletivas Estaduais das Paralimpíadas Escolares, Universitárias, Militares e dos Intercentros.

No campo de atletismo da Vila Olímpica Parahyba, Cícero Nobre, da classe F57 (que competem sentados), subiu ao lugar mais alto do pódio em três oportunidades: arremesso de peso (11,90m), lançamento de disco (33,18m) e lançamento de dardo, sua principal prova, na qual ele registrou a marca de 48,17m - 1,70m abaixo dos 49,87m feitos no Parapan de Santiago, em novembro do ano passado, quando levou o ouro e quebrou o recorde das Américas. Além disso, nos Jogos Paralímpicos de Tóquio-2020, o paraibano foi bronze com um lançamento de 48,93m.

"Fiquei satisfeito com o meu resultado. Estamos no início da temporada e essa foi a minha segunda competição apenas em 2024. Tenho certeza de que no Mundial de Kobe [em maio, no Japão], vou conseguir marcas melhores", disse o atleta. Ele é um dos 50 atletas brasileiros convocados para o torneio na Ásia, que acontecerá entre os dias 17 e 25 do próximo mês. Inscrito na prova dos 400m, Petrúcio Ferreira, tricampeão mundial e bicampeão paralímpico nos 100m da classe T47 (deficiência nos membros superiores), sentiu um desconforto muscular e não correu neste sábado (13).