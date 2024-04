Praia bate o Flamengo no Maracanãzinho e é finalista da Superliga

Primeiro finalista! No Ginásio do Maracanãzinho lotado, o Praia Clube venceu o Sesc-Flamengo pelo placar de 3 a 1 (23/25, 25/16, 25/20 e 25/21) e avançou à decisão da Superliga Feminina de vôlei. A equipe de Uberlândia-MG aguarda a definição do seu adversário, que sairá do confronto entre Gerdau Minas e Osasco/São Cristóvão Saúde.

A principal destaque do Praia no segundo jogo da série de semifinal foi a central Adenízia, eleita a melhor jogadora em quadra no Rio de Janeiro. Campeão no ano passado, o time mineiro busca seu segundo título consecutivo e terceiro no geral. Já o Flamengo, acabou eliminado após conseguir a melhor campanha na fase de classificação e manteve o jejum das cariocas não alcançarem a grande final desde 2018. A partida O confronto começou com extremo equilíbrio, onde ambas as equipes se alternaram na liderança do placar. Na reta final do set, o bloqueio do Flamengo funcionou e o clube carioca abriu três pontos de vantagem. A ponteira Michelle Pavão acertou uma boa bola na paralela e decretou a vitória do rubro-negro por 25 a 23.