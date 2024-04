Partizan Belgrado vence e encerra participação na Euroliga

A vitória de hoje foi a 16ª do Partizan em 34 partidas. O time sérvio ficou bem perto de se classificar para o play-in, mas acabou em 11º lugar. Na quinta-feira (11), o Anadolu Istambul levou a última vaga para a próxima fase após vencer o Estrela Vermelha, arquirrival da equipe de Belgrado. Fener direto nas quartas O Brasil pode contar com um representante nos playoffs da Euroliga de basquete. Isto porque o Fenerbahce, do brasileiro Raul Neto, se classificou direto para as quartas de final. Nesta sexta-feira, a equipe turca perdeu a última rodada da temporada regular para o Olympiacos por 84 a 81. Mesmo assim, fechou na 6ª colocação com 20 vitórias em 34 jogos. O adversário da próxima fase será o Monaco, que terminou em 3º lugar. Raulzinho se recupera de uma grave lesão no joelho sofrida no ano passado. No momento, ele está na fase final do tratamento e já treina com bola. Dependendo da campanha do Fenerbahce, existe a possibilidade do brasileiro estrear pela equipe na reta final da Euroliga.