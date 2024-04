Maria Alexandre vai à final da bola na Copa do Mundo de Sofia

A primeira colocada do aparelho foi a búlgara Stiliana Nikolova, que marcou 35.150. A israelense Daniela Munitz ficou em segundo lugar com 33.850, enquanto a também búlgara Boryana Kaleyn foi a terceira, com 33.800. Outra brasileira na disputa, Barbara Domingos cometeu alguns erros e terminou na 25ª colocação, com 29.200 (14.500 de dificuldade, 7.550 de artístico e 7.150 de execução).

Final do arco escapa por pouco

Por pouco, Maria Eduarda Alexandre não conseguiu garantir duas finais logo no primeiro dia da competição. Ela também se apresentou no arco e recebeu a excelente nota de 33.950 (18.000 de dificuldade, 8.000 de artístico e 7.950 de execução), ficando em décimo lugar. A oitava e última classificada à final foi a russa Alina Harnasko, com 34.000, apenas cinco décimos a frente da brasileira.

Ela acordou decidida a arrasar, não tem jeito! Maria Eduarda Alexandre acaba de fazer mais uma ótima apresentação na Copa do Mundo de Ginástica Rítmica em Sofia, na Bulgária 🇧🇬! Dessa vez no arco, aparelho em que é campeã dos Jogos Pan-Americanos de Santiago! 🏅



Com essa... pic.twitter.com/f59LNvt2bk — Confederação Brasileira de Ginástica (@cbginastica) April 12, 2024

Babi Domingos também foi bem no arco e terminou em 14º lugar. A atleta, que será a representante do Brasil na disputa individual da ginástica rítmica nos Jogos Olímpicos de Paris-2024, marcou 32.950 por sua apresentação, sendo 17.100 de dificuldade, 7.950 de artístico e 7.900 de execução). A líder da qualificatória no aparelho foi Boryana Kaleyn com 35.600.

Disputa individual geral

Considerando o acumulado das das duas notas, Maria Eduarda Alexandre aparece em sétimo lugar no individual geral na Copa do Mundo de Sofia, com 66.750 pontos. A líder é Stiliana Nikolova, com 69.500, seguida por Boryana Kaleyn, com 69.400. Já Babi Domingos é a 20ª colocada, com 62.150. Um total de 57 atletas participam da competição. Neste sábado (13), elas se apresentarão nas maças e na fita.