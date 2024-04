Marcus D'Almeida e Ana Caetano vão à final mista do Pan

Na final das duplas mistas do Pan-Americano de tiro com arco, Marcus e Ana Luiza terão pela frente a dupla mexicana formada por Alejandra Valencia e Matias Grande. A partida está marcada para o próximo domingo (14). No mesmo dia, a equipe feminina do recurvo vai brigar pela medalha de bronze.

Sem medalha no individual

Nas disputas individuais do arco recurvo, o Brasil não teve um dia positivo. Líder do ranking mundial, Marcus D'Almeida caiu nas oitavas diante do norte-americano Jackson Mirich por 3 sets a 2 (28/30, 29/28, 30/28, 26/29 e 29/28).

Na mesma fase do feminino, Ana Machado perdeu da canadense Virginie Chenier pelo mesmo placar (29/25, 26/28, 27/28, 27/20 e 29/24) e Ana Luiza Caetano parou diante da mexicana Ana Paula Vázquez no desempate (28/27, 26/27, 28/29, 27/27, 25/23 e 10-9).Na rodada anterior, Sarah Nikitin foi superada pela colombiana Maira Sepulveda (27/30, 25/25, 26/24, 27/28, 23/17 e 8-7).